VIDEO IN – Inzaghi: «Miei meriti? No, condivido con tutta l’Inter! Orgoglioso»

Inzaghi conclude le interviste post partita di Inter-Bayern Monaco passando in mixed zone, presente anche la nostra Romina Sorbelli inviata di Inter-News.it. L’allenatore nerazzurro esprime tutto il suo orgoglio per l’ennesima prestazione leggendaria della sua squadra.

ENORME SODDISFAZIONE – Simone Inzaghi dopo Inter-Bayern Monaco, commenta così l’accesso in semifinale di Champions League in mixed zone: «Ho la fortuna di allenare questi ragazzi, dei grandi campioni e grandi uomini. Abbiamo dovuto fare due grandissime prove tra andata e ritorno, tutte e due volte abbiamo preso gol e ciò nonostante siamo rimasti lucidi. Abbiamo dato una grandissima dimostrazione di essere uniti e una squadra importante. Mio merito? Io devo ringraziare i giocatori e non dimenticherei nessuno. Penso al mio staff che è con me da tanti anni e sono sempre esigente con loro. Condivido con loro queste grandi partite. Abbiamo incontrato Arsenal, Manchester City, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Feyenoord, tutte grandissime squadre. Oggi abbiamo toccato con mano avere un’intensità così alta in Europa e abbiamo fatto 12 partite una meglio dell’altra e con una sola sconfitta arrivata in un modo strano nei minuti finali».

Inter a “impatto zero” contro le big d’Europa

MATTONE DOPO MATTONE – Mister Inzaghi è estremamente orgoglioso per il lavoro svolto in questi anni in nerazzurro: «Inter a impatto zero giocando un calcio meraviglioso? Quello è merito di tutti quanti. Lo sapevo dal mio arrivo, la società era stata chiara con me: c’erano dei paletti da rispettare e lo abbiamo fatto, in più riuscendo a vincere. Ritagliare poi dei momenti così davanti ai nostri tifosi per me è un orgoglio, oltre che il massimo».

