VIDEO – Inter-Villarreal, spagnoli atterrati a Pescara alla vigilia del match

ARRIVATI – Manca sempre meno a Inter-Villarreal, amichevole che domani sera (ore 20.30) a Pescara chiuderà il precampionato di entrambe le squadre. Gli spagnoli sono atterrati oggi in Abruzzo, pronti per l’incontro in programma. La squadra guidata da Unai Emery cercherà di chiudere il filotto di amichevoli da imbattuta, nerazzurri permettendo. Intanto, il Pescara ha comunicato le ultime indicazioni per domani (vedi articolo).