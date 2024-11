Inter-News.it, e sono 10! Cari lettori: buon compleanno a tutti noi

Oggi Inter-News.it compie 10 anni di attività. Quindi buon compleanno a tutti noi. Voi cari lettori fate parte di questa meravigliosa avventura.

TANTI AUGURI A NOI – Affettuosi lettori di Inter-News.it oggi è un giorno speciale per la nostra testata perché compiamo ben 10 anni di attività. Era proprio il 19 novembre del 2014, un mercoledì, quando andò online il primo articolo targato Inter-News. In questi dieci anni il mondo del giornalismo è cambiato e di per sé anche il nostro modo di lavorare e fare cronaca sull’Inter. Inter-News.it è un percorso di vita, un percorso professionale, dove giorno dopo giorno si lavora per crescere, migliorare e soprattutto informare. Inter-News.it, sin dal suo primo giorno, ha sempre cercato di essere una VOCE chiara, vera e trasparente. Un compagno/a per i cari lettori interisti e non durante le proprie giornate. Oggi è il compleanno di tutti voi, di chi ci segue dal giorno 1, di chi ha iniziato a seguirci negli anni e di continuerà a seguirci sempre con affetto e passione. Che dire di più: buon compleanno a tutti noi. BUON COMPLEANNO INTER-NEWS.IT. E per l’occasione, ecco uno speciale video con gli auguri di tutta la famiglia di IN.

BUON COMPLEANNO INTER-NEWS.IT – ECCO COME SEGUIRCI

