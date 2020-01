Inter, il buongiorno di Eriksen: prime parole in italiano

Ieri Christian Eriksen ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia dell’Inter entrando nella ripresa dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il centrocampista danese, in un video pubblicato dalla società nerazzurra, cerca di imparare l’italiano

La spasmodica attesa dei tifosi nerazzurri per Christian Eriksen è stata soddisfatta in questi ultimi giorni con l’arrivo ufficiale del centrocampista danese che ieri, in Coppa Italia contro la Fiorentina, ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia nerazzurra. Oggi la società pubblica un video di un backstage in cui il centrocampista danese pronuncia il suo primo “buongiorno” in italiano.