VIDEO – Inter, contro il Cagliari niente quarta maglia ma su Fifa è già disponibile!

L’Inter di Antonio Conte dovrà attendere prima di poter indossare la nuova quarta maglia, con tanto di nuovo logo (vedi articolo). Su Fifa21 però la nuova maglia è già disponibile!

NUOVA MAGLIA – Inter, contro Cagliari la nuova quarta maglia (I M Special Jersey) non farà il suo esordio. I tifosi dell’Inter però (e non solo), in particolare quelli più legati al mondo videoludico, avranno l’opportunità di provare la nuova maglia su Fifa21! Il celebre videogioco simulatore di calcio. Di seguito le immagini del gioco.