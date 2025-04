VIDEO IN – Pranzo UEFA Inter e Bayern Monaco: presenti Marotta e Zanetti!

PRANZO UEFA – Questa sera Inter-Bayern Monaco a San Siro, ma prima pranzo canonico tra i dirigenti delle due squadre a Milano. Per l’Inter presente il vicepresidente Javier Zanetti, che ha incontrato una delegazione della squadra bavarese. Sul posto il nostro inviato di Inter-News.it, Onorio Ferraro, a documentare il tutto. Questa sera le due squadre si fronteggeranno per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ai nerazzurri andrebbero bene due risultati su tre, forti del 2-1 maturato nel match d’andata dell’Allianz Arena. Non ancora presente il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, atteso a breve al pranzo con i tedeschi.

Pranzo Uefa Inter e Bayern Monaco prima del match di Champions League MANCA POCO – L’approccio alla sfida sarà determinante per le ambizioni di successo finale dei nerazzurri. L’Inter è consapevole di dover mostrare un atteggiamento combattivo, affrontando i rivali con quella grande intensità che è stata decisiva per la vittoria dell’andata. Oltre al match tra Inter e Bayern Monaco, stasera si potrà assistere anche all’altro quarto di finale di Champions League tra Real Madrid e Arsenal. I blancos proveranno a compiere l’ennesima remuntada, con l’obiettivo di annullare lo 0-3 dell’andata.