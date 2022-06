IN – Asllani arrivato all’Humanitas per la prima parte delle visite mediche

Asslani come già anticipato ieri sera, è arrivato in perfetto orario all’Humanitas di Rozzano per effettuare la prima parte delle visite mediche con l’Inter. Così come documentato dal nostro inviato, Roberto Balestracci.

PRIME VISITE – Kristjan Asllani è arrivato in questi minuti all’Humanitas di Rozzano per svolgere la prima parte delle visite mediche con l’Inter. Verso ora di pranzo andrà al CONI per l’idoneità sportiva. Dopodiché nel pomeriggio sarà il momento della firma sul contratto direttamente in sede. Come per Romelu Lukaku, vi racconteremo passo dopo passo la giornata dei due giocatori grazie al contributo del nostro inviato a Milano, Roberto Balestracci.

Di seguito le immagini di Asllani appena arrivato all’Humanitas