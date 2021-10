HOTPOST – Rivedi la diretta di Inter-News.it dopo Empoli-Inter [PODCAST]

Hotpost, l’appuntamento fisso con la redazione di Inter-News.it. Recupera in differita la puntata andata in diretta di mercoledì 27 ottobre in occasione di Empoli-Inter 0-2.

Ti sei perso l'appuntamento LIVE dopo Empoli-Inter 0-2 con la redazione di Inter-News.it? Rivedi la puntata del podcast HOTPOST in differita. Tanti i temi trattati nella diretta insieme ai redattori Ivan Vanoni, Roberto Balestracci e Giulio Di Cienzo.

Hotpost di Inter-News.it ritorna, in occasione di Inter-Udinese in programma domenica 31 ottobre.