VIDEO – Verona-Udinese 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Udinese, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



UN COLPACCIO – Verona-Udinese 1-0 nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Vittoria dal sapore di gran passo salvezza per il Verona, che si impone contro l’Udinese sull’ultimo pallone. Al 26’ la prima chance della partita, sugli sviluppi di un calcio d’angolo conclude di prima intenzione Lorenzo Lucca e salva con i piedi Lorenzo Montipò. Al 45’ invece palo di Tijjani Noslin, di testa su altro corner stavolta battuto sul primo palo. Ripresa con più occasioni per i friulani, che sprecano in avvio con una conclusione alta di Lucca. Poco dopo angolo e di testa Jaka Bijol sfiora a sua volta lo 0-1. Ci sarebbe anche con un gol di Roberto Pereyra, annullato però per fuorigioco. A due minuti e mezzo dal 90′ calcio di punizione dalla destra di Ondrej Duda, gira di testa Michael Folorunsho e prende in pieno la traversa. Ma nel terzo minuto di recupero è Diego Coppola a deviare in rete – sempre di testa – un assist da corner ancora di Duda, per tre punti che servono tantissimo al Verona in chiave salvezza. Anche perché l’Hellas stacca proprio l’Udinese e va a +4 sulla terzultima.

VERONA-UDINESE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Verona-Udinese dal canale ufficiale YouTube del Verona.