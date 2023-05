VIDEO – Verona-Torino 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Torino, anticipo mattutino della trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



INGUAIATI DALL’EX – Verona-Torino 0-1 nell’anticipo mattutino della trentacinquesima giornata di Serie A. A una settimana dal sorpasso sullo Spezia il Verona è nuovamente agganciato dai liguri, che a oggi sarebbero salvi per gli scontri diretti a favore. A vincere è il Torino del grande ex Ivan Juric, che pur essendo tranquillo non fa certo favori. Decide uno spettacolare sinistro da poco meno di venti metri di Nikola Vlasic, sinistro imprendibile per Lorenzo Montipò. A un passo dall’intervallo cross basso di Yann Karamoh e girata alta di Antonio Sanabria. Il Verona prova a riscattarsi con un traversone di Darko Lazovic, nessuno tocca e per poco non diventa l’1-1. Lo stesso Lazovic al 57′ prende il palo dopo un’incursione di Cyril Ngonge. Samuele Ricci potrebbe raddoppiare a un quarto d’ora dal termine, ma solo davanti a Montipò fa il tocco sotto e la palla esce di pochissimo. Il Torino ha più di una chance per raddoppiare, non lo fa ma non costa punti.

Video con gli highlights di Verona-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.