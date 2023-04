VIDEO – Verona-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Sassuolo, posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



ERRORE CLAMOROSO – Verona-Sassuolo 2-1 nel posticipo pomeridiano della ventinovesima giornata di Serie A. Un gol al 95′ permette al Verona, in maniera rocambolesca, di riaprire la corsa salvezza portandosi a -4 dallo Spezia. Il Sassuolo va in vantaggio al 34′, con gran giocata di Domenico Berardi bravissimo a saltare Josh Doig e Adrien Tameze per poi crossare dal fondo trovando il colpo di testa nell’area piccola di Abdou Harroui. Gli ospiti sembrano gestire la ripresa, anche con un’opportunità per Rogério fermato di piede da Lorenzo Montipò. L’Hellas va vicino al pari al 78′, quando Maxime Lopez salva sulla linea su deviazione di testa da angolo di Giangiacomo Magnani. È però l’anticamera dell’1-1, lo firma proprio incornando sul primo palo un corner Federico Ceccherini. Il pareggio servirebbe a poco al Verona, che lascia pure qualche possibilità in contropiede al Sassuolo. Ma a cinquanta secondi da fine recupero (95′) Andrea Consigli anziché rinviare serve Adolfo Gaich, bravissimo in pallonetto da cinquanta metri a sfruttare l’orrore avversario e segnare. Gol pesantissimo, il suo primo in gialloblù.

Video con gli highlights di Verona-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.