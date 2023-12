VIDEO – Verona-Lazio 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Lazio, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



GIORNATA DEGLI EX – Verona-Lazio 1-1 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Si ferma subito la striscia positiva della Lazio, dopo le due vittorie fra sabato scorso in campionato e martedì in Coppa Italia. Sblocca la situazione al 23′ un ex, ossia Mattia Zaccagni, con un pregevolissimo colpo di tacco su cross da destra di Felipe Anderson. Poco dopo esce Adam Marusic, toccato al volto da un avversario e con problemi di vista. Nel recupero del primo tempo Mario Gila di testa manda a lato da buona posizione a seguito di un corner. Il Verona cresce nella ripresa e pareggia al 70′: cross lungo da sinistra, smanaccia Ivan Provedel ma Tomas Suslov rimette in mezzo e una deviazione sporca di Thomas Henry porta all’1-1. Subito dopo segnerebbe un altro ex, Nicolò Casale con stacco imperioso da angolo, ma c’è un suo precedente fallo in attacco (spinta a Ondrej Duda) e il VAR annulla. Subito dopo (77′) proprio Duda espulso, doppio giallo per fallo su Valentin Castellanos. Ma il Verona regge in undici contro dieci e si porta a casa un punto valido per la corsa salvezza.

Video con gli highlights di Verona-Lazio dal canale ufficiale YouTube del Verona.