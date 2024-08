VIDEO – Verona-Juventus 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Juventus, posticipo della seconda giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



IN TESTA – Verona-Juventus 0-3 nel posticipo della seconda giornata di Serie A. La Juventus bissa il successo dell’esordio ed è l’unica a farlo, rimanendo così già da sola in classifica a punteggio pieno al primo posto. Il Verona non ripete la prestazione della prima giornata contro il Napoli, commettendo diversi errori. Uno di questi, di Ondrej Duda, fa partire centralmente Kenan Yildiz per l’assist a Dusan Vlahovic che non perdona davanti al portiere. La grande sorpresa è però il gol del raddoppio: crossa Samuel Mbangula, già a segno col Como, segna di testa Nicolò Savona all’esordio da titolare. Un altro gol di giocatori provenienti dalla formazione Next Gen della Juventus. Mbangula a inizio ripresa si conquista anche un rigore, travolto in area da Jackson Tchatchoua. Trasformazione impeccabile affidata a Vlahovic, che al 53′ fa doppietta e chiude i conti con largo anticipo. Per Thiago Motta è il secondo 3-0 nello spazio di sette giorni.

VERONA-JUVENTUS 0-3 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Verona-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.