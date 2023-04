VIDEO – Verona-Bologna 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Bologna, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



VITTORIA SALVEZZA – Verona-Bologna 2-1 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Il Verona prosegue la sua rincorsa e raggiunge lo Spezia al quartultimo posto. A metà primo tempo l’arbitro Maurizio Mariani dà rigore per un contatto fra Stefan Posch e Fabio Depaoli, ma il VAR lo corregge: c’è un fallo ma fuori area. L’Hellas perde per infortunio Oliver Abildgaard e Kevin Lasagna per infortunio, che uniti alla review precedente portano a un lungo recupero nel primo tempo. E proprio oltre il 45′ nuova chiamata VAR, per assegnare un rigore per fallo di Lukasz Skorupski su Adolfo Gaich. Dal dischetto trasforma con grande freddezza l’ex Simone Verdi al 51′ del primo tempo. Proprio Verdi concede il bis, stavolta però di testa al 62′ su cross dalla destra di Depaoli. Per il Verona motivazioni a mille, con il Bologna travolto. I rossoblù riemergono solo nel finale, al 94′ bella combinazione e pallonetto di Nicolas Dominguez per il 2-1. Sull’ultimo pallone potrebbe arrivare il pari, ma Riccardo Orsolini manda altissimo nell’area piccola dopo un tiro di Lewis Ferguson parato da Lorenzo Montipò.

Video con gli highlights di Verona-Bologna dal canale ufficiale YouTube dell’Hellas Verona.