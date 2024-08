VIDEO – Venezia-Torino 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Torino, anticipo della terza giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo.



DI TESTA – Venezia-Torino 0-1 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. I minuti finali sorridono al Torino. I granata vincono in casa del Venezia e, in attesa delle altre partite, sono primi con l’Inter a sette punti su nove. Al quarto d’ora prima occasione per Hans Nicolussi Caviglia, ma sul suo tiro Vanja Milinkovic-Savic è provvidenziale. Il portiere serbo si ripete sul centrocampista nell’azione seguente. Subito dopo, nell’altra area, il Torino pensa più volte di aver segnato ma la palla incredibilmente non entra. Ché Adams ha l’opportunità di calciare un rigore in movimento, sulla sua battuta a botta sicura Jesse Joronen fa un miracolo e il doppio rimpallo favorisce il Venezia che sulla linea si salva in maniera casuale. La ripresa va via senza particolari scossoni, con le due squadre che sembrano avviate verso lo 0-0 (sarebbe stato il secondo per il Venezia dopo quello di Firenze). Invece, all’86’, su angolo da destra spizza Adam Masina e di testa Saul Coco trova la girata giusta per sbloccare il risultato. Primo gol in Serie A per il difensore spagnolo naturalizzato della Guinea Equatoriale, arrivato in estate dal Las Palmas. Venezia colpito all’ultimo, ha una chance nel secondo minuto di recupero ma Christian Gytkjaer calcia malamente a lato.

VENEZIA-TORINO 0-1 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Venezia-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.