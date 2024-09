VIDEO – Venezia-Genoa 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Venezia-Genoa è finita con il risultato di 2-0. Prima vittoria in assoluto in campionato per la squadra di Eusebio Di Francesco, crisi nera invece per i rosso-blu.

SITUAZIONI OPPOSTE – Il Venezia vince la sua prima partita stagionale in grande stile e lo fa contro il Genoa in casa con il risultato di 2-0. Non c’è storia al Penzo, succede tutto nel secondo tempo. Non solo però cose belle, perché Ruslan Malinovski è uscito dall’incontro con un infortunio gravissimo. Il club ha scritto su X: «Il giocatore Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante la partita di oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani». Ore perciò pesanti e difficili in casa Genoa, che non riesce proprio ad ottenere un successo dopo quello di Monza del 24 agosto. Oggi Pierluigi Gollini prima salva i suoi con un rigore parato, poi si deve arrendere all’armata di Eusebio Di Francesco. Al 63′ sblocca la gara Gianluca Busio, il centrocampista americano di appena 22 anni. La chiude infine Joel Pohjanpalo, che dopo aver sbagliato dagli 11 metri si redime su assist di John Yeboah.

Video con gli highlights di Venezia-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.