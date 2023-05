VIDEO – Udinese-Napoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Napoli, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



IL TITOLO È COSA FATTA – Udinese-Napoli 1-1 nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Il Napoli ha vinto lo scudetto. Per i partenopei è un trionfo annunciato da tempo, ufficiale dopo il punto che mancava contro l’Udinese. I bianconeri friulani non ci stanno però a essere la vittima sacrificale della serata, anzi vanno addirittura in vantaggio. Lo fanno al 13′, quando Destiny Udogie serve a centro area Sandi Lovric per un gran destro quasi all’incrocio: imparabile per Alex Meret. Poco dopo contatto appena dentro l’area fra Walace e Khvicha Kvaratskhelia, protesta il Napoli ma l’arbitro Rosario Abisso fa proseguire. A inizio ripresa il gol del titolo: angolo respinto, Kvaratskhelia va alla conclusione col destro parata da Marco Silvestri ma Victor Osimhen segna sulla ribattuta. Non poteva che essere del nigeriano, capocannoniere del campionato, la rete che certifica lo scudetto. Poi ne farebbe anche un altro, a seguito di un rimpallo favorevole, ma l’arbitro annulla per un precedente fallo di André Frank Zambo Anguissa su Nehuén Pérez. Si attende fino al 93′, poi il finale e la festa che inizia in campo e fuori soprattutto a Napoli.

Video con gli highlights di Udinese-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.