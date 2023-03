VIDEO – Udinese-Milan 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Milan, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



GRAN VITTORIA – Udinese-Milan 3-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. L’Udinese non vinceva in casa dalla partita contro l’Inter sei mesi fa, ma ritrova la vittoria contro un piccolo Milan. Nove minuti e Ismael Bennacer fa un sanguinoso passaggio orizzontale, Fikayo Tomori si fa anticipare netto da Lazar Samardzic che si invola verso l’area, dove tocca per Roberto Pereyra bravissimo col destro a ingannare Mike Maignan. Molto meglio l’Udinese per i primi venti minuti, poi viene fuori il Milan. In chiusura di tempo giocata di Rafael Leao, Jaka Bijol tocca di mano e l’arbitro dà rigore dopo lunga attesa per andare al VAR. Tira Zlatan Ibrahimovic, alla prima da titolare, ma Marco Silvestri azzecca l’angolo e respinge. Il problema per l’Udinese è che sulla ribattuta il primo ad arrivare è Beto, entrato in area prima della battuta: il VAR ordina la ripetizione. Furioso Andrea Sottil, espulso per proteste. Stavolta Ibrahimovic trasforma con una botta potente, 1-1 nel quarto minuto di recupero. Non è però finito il primo tempo: nel sesto gran giocata di Isaac Success a sinistra, assist centrale rasoterra e proprio Beto si riscatta col tap-in del 2-1. Al 70’ l’Udinese trova il tris: ancora superlativo Success, dal fondo serve Destiny Udogie il cui tiro-cross è messo dentro da Kingsley Ehizibue. Protestano i giocatori ospiti per una caduta di Pierre Kalulu a inizio azione, ma è tutto regolare. Nemmeno sette minuti di recupero bastano al Milan (un punto nelle ultime tre giornate) per rimontare, è trionfo friulano.

Video con gli highlights di Udinese-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.