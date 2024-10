VIDEO – Udinese-Lecce 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Lecce, partita del sabato pomeriggio della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Blackenergy Stadium

PRODEZZA BALISTICA – Vittoria importante per l’Udinese che torna ai tre punti dopo due sconfitte consecutive contro Roma e Inter. Una gara che, di fatto, i friulani dominano dal primo minuto, con anche un palo colpito da Zarraga nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Kosta Runjaic continua a mostrare le cose migliori e a sbloccare la partita ci pensa una prodezza balistica di Zemura: al 75′ il nazionale dello Zimbabwe trasforma con il mancino una punizione in maniera perfetta, senza lasciare scampo a Falcone che non può nulla. È di fatto la rete che decide la partita, dal momento che i giallorossi non riescono a rendersi pericolosi nella zona di Okoye. Tre punti sicuramente utlissimi alla squadra di Runjaic che sale a quota 13 in classifica e, soprattutto, torna alla vittoria dopo due sconfitte. Giornata amara, invece, per l’ex allenatore dei bianconeri Luca Gotti, con il suo Lecce che continua a faticare.

UDINESE-LECCE 1-0 − GOL E HIGHLIGHTS

Video di Udinese-Lecce ripreso dal canale YouTube ufficiale della Serie A.