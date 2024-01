VIDEO – Udinese-Lazio 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Lazio, partita della diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è conclusa con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.

COLPO ESTERNO − Udinese-Lazio 1-2 nella partita della diciannovesima giornata di Serie A. Terza vittoria consecutiva per formazione biancoceleste. Ad aprire le marcature ci pensa Pellegrini che, all’11’, batte Okoye con una splendida punizione col sinistro. Tanti i falli fischiati nel corso della frazione e gioco sistematicamente interrotto, il che di fatto impedisce di creare trame pericolose. L’unica conclusione in porta, di fatto, è quella che ha portato alla rete. L’Udinese però non esce dalla partita e al 59′ trova il pareggio con Walace che devia in rete una punizione ben calciata da Lovric. Il pareggio dura poco: al 76’ il subentrato Vecino finalizza un’azione veloce in verticale e incrocia il tiro, imprendibile per Okoye. Nei minuti finali Cioffi opta per cambi offensivi, permettendo quindi l’esordio in Serie A di Keinan Davis. Proprio l’inglese all’88’ serve un’ottima palla al limite per Payero, che calcia troppo centrale senza approfittare dell’assist

Video con gli highlights di Udinese-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.