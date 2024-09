VIDEO – Udinese-Inter, l’ultimo precedente: rimonta da scudetto in faccia!

Prosegue la marcia di avvicinamento a Udinese-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati domani alle 15 in Friuli. Nel video l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e risalente all’aprile 2024, con una vittoria in rimonta per 1-2.

PRECEDENTE – Inter e Udinese si preparano ad affrontarsi nella gara valevole per la sesta giornata della Serie A 2024-2025. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, l’8 aprile 2024, è arrivata un’importante vittoria in trasferta per 1-2 per i nerazzurri, una vittoria che permise, poi, tramite la matematica, di poter alzare il ventesimo scudetto in faccia al Milan nel derby. La gara non inizia particolarmente bene per i nerazzurri di Simone Inzaghi, con il gol di Lazar Samardzic sul finire di primo tempo che porta in vantaggio la squadra di casa. Nella ripresa, però, arriva la rimonta: prima con Hakan Calhanoglu che al 55′ trasforma il rigore guadagnato da Marcus Thuram. Poi, nel finale, con Davide Frattesi che si getta su un pallone vagante in area e, all’ultima azione della partita, fissa il risultato sull’1-2.

Udinese-Inter, il video con gli highlights dell’ultimo precedente

HIGHLIGHTS – Una partita, questa, che diede la spinta necessaria all’Inter di Simone Inzaghi per concludere al meglio una favolosa stagione. Ovvero nel derby contro il Milan della giornata seguente, a San Siro, per coronare la conquista non solo del ventesimo scudetto, ma anche della seconda stella in faccia. Un risultato per cui, ci dispiace dirlo, non c’è rivincita.

Qui sopra il video con l'ultimo precedente giocato tra Inter e Udinese, dall'account ufficiale YouTube della Lega Serie A.