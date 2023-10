VIDEO – Udinese-Genoa 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Genoa, match della settima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium di Udine.



CARAMBOLA DECISIVA – Udinese-Genoa 2-2 nella settima giornata di Serie A. Con grande fortuna l’Udinese evita una sconfitta che si stava materializzando senza possibilità di replica. Marco Silvestri al 14′ sbaglia il rinvio, palla giocata in verticale per Albert Gudmundsson e gran destro dal limite a punire il portiere: Genoa avanti. Un rimpallo casuale, su cross da sinistra, porta al pareggio: Ridgeciano Haps rimette in mezzo, Lorenzo Lucca controlla e di destro batte a rete. È il suo primo gol in Serie A, dopo tanti errori nelle precedenti partite. I rossoblù tornerebbero subito avanti, ancora con Gudmundsson su un pallone vagante in area, ma un fuorigioco a inizio azione porta il VAR ad annullare la doppietta dell’islandese. Che comunque arriva, in una prestazione super, al 41′ con lancio di Ruslan Malinovskyi, protezione palla di Mateo Retegui e tocco a sinistra proprio per Gudmundsson, che trova anche una deviazione sul suo tiro. L’Udinese rischia di crollare più volte, ma riesce a mantenere il singolo gol di svantaggio. E così, nel primo minuto di recupero, pareggia con un folle autogol di testa di Alan Matturro su corner di Lazar Samardzic. Al 94′ c’è ancora il tempo per un’espulsione, rosso diretto a Sandi Lovric per un fallaccio a centrocampo.

Video con gli highlights di Udinese-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.