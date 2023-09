VIDEO – Udinese-Fiorentina 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Fiorentina, match della quinta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Udinese Arena di Udine.



SALTO IN CLASSIFICA – Udinese-Fiorentina 0-2 nella quinta giornata di Serie A. Due vittorie su due per la Fiorentina in campionato, dopo aver preso quattro gol dall’Inter. Tre minuti e Lazar Samardzic indirizza il suo sinistro all’incrocio, ma Pietro Terracciano fa un prodigio. Il portiere viola nega l’1-0 all’Udinese anche al 21′, fermando Florian Thauvin solo davanti al portiere. Così, dopo tante occasioni, la Fiorentina passa: al 31′ lancio dalle retrovie, inserimento perfetto del difensore Lucas Martinez Quarta e destro a incrociare per sbloccare la partita. L’Udinese ha una clamorosa occasione al 65′: Festy Ebosele si invola sulla destra, assist sul secondo palo per Lorenzo Lucca che incredibilmente manda sull’esterno della rete a porta vuota. Un gol divorato in maniera clamorosa. Ancora Terracciano decisivo al 78′, per fermare un colpo di testa di Sandi Lovric. Nel secondo dei quattro minuti di recupero cross dal fondo deviato due volte, arriva da dietro Giacomo Bonaventura e di destro dal limite raddoppia.

Video con gli highlights di Udinese-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.