VIDEO – Udinese-Cremonese 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Cremonese, match della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



TUTTO FACILE – Udinese-Cremonese 3-0 nella trentunesima giornata di Serie A. L’Udinese riscatta la sconfitta di domenica scorsa con la Roma, vincendo con lo stesso risultato. Le speranze di rimonta salvezza della Cremonese durano appena centocinque secondi, poi Sandi Lovric serve al limite Lazar Samardzic che con uno splendido esterno destro fa 1-0. Al quarto d’ora potrebbe segnare Destiny Udogie, ma sul suo tiro salva a porta vuota Leonardo Sernicola in opposizione. Il 2-0 è solo rimandato al 27′, quando su punizione da sinistra il colpo di testa di Nehuén Pérez è vincente. E nove minuti dopo la partita è già chiusa, con Isaac Success che si lancia da solo in campo aperto e piazza il tris. Per l’attaccante nigeriano è soltanto il primo gol in questa Serie A. Non può però festeggiarlo al meglio, perché prima dell’intervallo è costretto a uscire per infortunio. Ripresa di gestione per l’Udinese, senza che succeda molto altro.

Video con gli highlights di Udinese-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.