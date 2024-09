VIDEO – Udinese-Como 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Como, partita della terza giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium di Udine.

VITTORIA E PRIMATO – Udinese-Como 1-0 nella partita delle 20.45 della terza giornata di Serie A. L’Udinese si presenta alla sfida casalinga contro il Como con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto contro la Lazio nella precedente gara di Serie A. Il primo tempo ci racconta una realtà diversa rispetto a quella che molti si sarebbero potuti immaginare, con la formazione ospite che attacca e si rende pericolosa in svariate occasioni. Né Andrea Belotti né Gabriel Strefezza riescono però a concretizzare le opportunità avute a disposizione durante la prima frazione di gioco. Come avviene di consueto nel gioco del calcio, una squadra che crea senza concretizzare viene punita dall’avversaria al momento propizio. Ciò accade con la rete di Brenner, che al 43′ gira al volo su un cross di Ehizibue. Nella seconda frazione si assiste a un’eguale spinta della formazione lombarda, che prova a rendersi pericolosa in più occasioni senza però incidere quanto voluto. D’altro canto, la squadra friulana si difende bene, in maniera ordinata e compatta, predisponendo una barriera che gli avversari non sono in grado di superare. Il match segue questo andamento fino al fischio finale, con la formazione allenata da Cesc Fabregas che non riesce a concretizzare nonostante le occasioni prodotte. La più ghiotta di tutte è quella che si presenta al 95′, quando Patrick Cutrone si trova sul dischetto a causa del fallo di mano in area di rigore di Pajero. L’attaccante italiano tira a lato, non riuscendo a regalare alla sua squadra la rete del pareggio.

UDINESE-COMO 1-0 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Udinese-Como dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.