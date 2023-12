VIDEO – Torino-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Udinese, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



TUTTO ALLA FINE – Torino-Udinese 1-1 nella diciassettesima giornata di Serie A. L’Udinese si illude ma deve accontentarsi di un punto. Al 12′ cross di Festy Ebosele da destra sul secondo palo per Lorenzo Lucca, la cui girata di testa prende solo l’esterno della rete. Di occasioni non ce ne sono in maniera particolare, almeno fino all’81’. Ossia quando, su cross dalla destra di Joao Ferreira, irrompe a centro area Oier Zarraga con una girata di destro che vale lo 0-1. Segna il sostituto di Lazar Samardzic, di nuovo deludente, e manda avanti l’Udinese. Il Torino però non si abbatte e pareggia all’88’, anche se lo fa con una giocata particolare. Quello di Ivan Ilic sembra più un traversone, prende una traiettoria strana e supera Marco Silvestri certo non esente da colpe. Il serbo era stato l’unico a provarci realmente per i granata e riesce a dare un punto ai suoi.

Video con gli highlights di Torino-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.