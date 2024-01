VIDEO – Torino-Napoli 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Napoli, partita della diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024, si è conclusa con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo stadio Olimpico Grande Torino.



DISASTRO AZZURRO − Torino-Napoli 3-0 nella partita delle 15 della diciannovesima giornata di Serie A. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per la squadra di Mazzarri dopo Frosinone in Coppa Italia e Roma in campionato. In mezzo il pari in casa contro il Monza. Gli azzurri hanno la prima occasione della partita per segnare a metà primo tempo: il destro di Raspadori a botta sicura viene salvato da Milinkovic-Savic. Il vantaggio granata arriva al 43′ del primo tempo con Sanabria che addomestica un pallone in area e deposita in rete. Al 50′ l’episodio che cambia definitivamente la partita: Mazzocchi, appena entrato al posto di Zielinski, si fa espellere per un brutto fallo su Lazaro. Il Torino, avanti di un uomo, a questo punto dilaga: al 52′ arriva il 2-0 di Vlasic, che batte Gollini con un bel sinistro dal limite. Al 66′ la rete del definitivo 3-0: Buongiorno svetta più in alto di tutti, su corner di Lazaro, ed insacca alle spalle di Gollini.

Video con gli highlights di Torino-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.