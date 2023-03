VIDEO – Torino-Napoli 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Napoli, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



SEMPRE PIÙ LANCIATI – Torino-Napoli 0-4 nella ventisettesima giornata di Serie A. Il dilagante Napoli passa ora ad avere diciannove punti di vantaggio sulla seconda, un distacco sensazionale. Otto minuti e mezzo per superare il muro del Torino, su angolo da destra salta altissimo Victor Osimhen per il colpo di testa del vantaggio. I granata sfiorano il pari al 22′, con un tiro da fuori di Samuele Ricci mal respinto da Alex Meret e ribattuta di Antonio Sanabria sul palo. Poi però rovina tutto Karol Linetty, con un fallo su Khvicha Kvaratskhelia che costa il rigore dello 0-2 trasformato al 35′ proprio dal georgiano. Osimhen fa doppietta al 51′, ancora di testa stavolta su cross da sinistra di Mathias Olivera. Poi al 68′ con una giocata clamorosa sradica il pallone a Perr Schuurs, serve con un tunnel Kvaratskhelia che porge un assist d’oro dall’altra parte a Tanguy Ndombele: 0-4, Napoli stellare e Torino travolto in casa.

Video con gli highlights di Torino-Napoli dal canale ufficiale YouTube del Napoli.