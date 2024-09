VIDEO – Torino-Lecce 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Torino-Lecce, match della quarta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



NIENTE SCATTO – Torino-Lecce 0-0 nella quarta giornata di Serie A. Il Torino poteva prendersi la testa della classifica, visti i pareggi di Inter e Juventus in attesa dell’Udinese, invece non va oltre il pari senza gol. Il Lecce sfiora l’eurogol al 9′, con gran giocata di Nikola Krstovic e sinistro a un passo dal palo alla destra di Vanja Milinkovic-Savic. Al 35′ si innesca invece Ante Rebic sulla sinistra, rientro e cross sul secondo palo dove Tete Morente da due passi non trova la porta. Le azioni sono tutte salentine, al 67′ ancora scatenato Krstovic e sul suo mancino dal limite stavolta Milinkovic-Savic si oppone. Ripetendosi a mano aperta due minuti dopo sempre sul centravanti del Lecce, che in questa circostanza era andato al tiro con il destro. Il Torino in porta non tira mai in tutta la partita, mentre sono invece addirittura venti le conclusioni ospiti (sei nello specchio).

TORINO-LECCE 0-0 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Torino-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.