VIDEO – Torino-Genoa 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Genoa, anticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



ALL’ULTIMO RESPIRO – Torino-Genoa 1-0 nell’anticipo pomeridiano della terza giornata di Serie A. Il Torino trova la prima vittoria in questo campionato proprio quando il secondo 0-0 in due gare casalinghe sembrava ormai realtà. Nonostante l’esordio dal 1′ per il nuovo acquisto Duvan Zapata il primo tempo, a parte un colpo di testa del colombiano in avvio facilmente parato da Josef Martinez, la partita è piuttosto soporifera. Di fatto non succede nulla fino all’89’, quando su cross di Ricardo Rodriguez di testa Pietro Pellegri manda a lato. Il Genoa prova a vincerla al 93′ col nuovo acquisto Berkan Kutlu, il cui tiro è respinto con difficoltà da Vanja Milinkovic-Savic. Un minuto dopo apertura per Nemanja Radonjic, gran dribbling a saltare Silvan Hefti e quasi dalla linea di fondo destro sensazionale all’incrocio: 1-0 ed esultanza polemica a zittire qualcuno. Albert Gudmundsson prova la reazione, ma manda a lato e arriva troppo tardi per gli ospiti.

Video con gli highlights di Torino-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.