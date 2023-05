VIDEO – Torino-Fiorentina 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Fiorentina, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



PARI PRIMA DELLA FINALE – Torino-Fiorentina 1-1 nella trentaseiesima giornata di Serie A. A tre giorni dalla finale di Coppa Italia contro l’Inter la Fiorentina dà continuità di risultati: terzo utile consecutivo. Nikola Vlasic in avvio prova a ripetere l’eurogol contro il Verona di domenica scorsa, ma ci va solo vicino. Sono del Torino le migliori occasioni del primo tempo, ma senza trovare la giusta precisione. Che ha invece Luka Jovic al 48′, quando su cross da destra di Christian Kouamé sfrutta il tanto spazio lasciato dalla difesa avversaria e di destro fa 0-1. Poco dopo altro traversone, irrompe Riccardo Saponara (che a metà ripresa esce per infortunio) ma non trova la porta. Una bella giocata di Alessandro Buongiorno propizia l’1-1, con dribbling sulla sinistra e cross al centro per la girata rasoterra di Antonio Sanabria (66′). L’attaccante paraguayano sembrava non dover giocare per infortunio, che invece si è rivelato meno grave del previsto.

Video con gli highlights di Torino-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.