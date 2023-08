VIDEO – Torino-Cagliari 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Torino-Cagliari, posticipo della prima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



NESSUN GOL – Torino-Cagliari 0-0 nel posticipo della prima giornata di Serie A. Ricomincia con un pareggio l’esperienza del Cagliari nel massimo campionato. Ci prova in avvio Antonio Sanabria in girata da angolo, ma Boris Radunovic è attento. Claudio Ranieri piazza un 3-4-2-1 senza un vero centravanti e con quattro esordienti assoluti in Serie A, senza che i suoi ne risentano. Anzi: al quarto d’ora capitan Nahitan Nandez va via di forza sulla sinistra e con un gran destro chiama al miracolo Vanja Milinkovic-Savic con la mano di richiamo. Poco dopo sfiora il vantaggio Perr Schuurs, mandando di testa a lato su punizione da sinistra. Nella ripresa a vincere è il gran caldo, che crea problemi a entrambe le squadre. Nel Torino ci prova Nemanja Radonjic, ma senza fortuna. Il nuovo entrato Jakub Jankto a metà ripresa ha la palla buona in area, ma la prende in maniera sporca e favorisce Milinkovic-Savic. Nel recupero ancora Radonjic di sinistro da fuori: Radunovic risponde presente.

Video con gli highlights di Torino-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.