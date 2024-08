VIDEO – Torino-Atalanta 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Atalanta, anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



VITTORIA DOPO LE CRITICHE – Torino-Atalanta 2-1 nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Prima della partita i tifosi del Torino contestano il presidente Urbano Cairo per mercato e ambizioni, ma poi in campo i granata ottengono un grande successo. L’Atalanta si illude al 26′, con cross da destra dell’ex Davide Zappacosta e gran colpo di testa di Mateo Retegui. Per lui sono tre gol in due partite. Ma lo 0-1 dura cinque minuti, grande azione in velocità a liberare Ivan Ilic che solo davanti a Marco Carnesecchi lo scavalca con un morbido pallonetto. Nel recupero del primo tempo colpo di testa di Duvan Zapata e Isak Hien salva sulla linea. Quest’ultimo però al 49′ è superato dal colombiano sul cui tiro Carnesecchi respinge, ma sulla ribattuta Ché Adams segna il suo primo gol in Italia. Una deviazione sottomisura di Retegui al 59′ apre la serie di legni dell’Atalanta, palla sulla traversa. Sei minuti più tardi è il palo a salvare il Torino su girata di Charles De Ketelaere. Nel recupero Valentino Lazaro entra in scivolata e colpisce il giovane Federico Cassa, dopo una lunga attesa è rigore dato al VAR. Ma al 96′ stavolta i granata non pagano all’ultimo come col Milan, perché Vanja Milinkovic-Savic è prodigioso e para su Mario Pasalic.

TORINO-ATALANTA 2-1 – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Torino-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.