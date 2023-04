VIDEO – Torino-Atalanta 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Atalanta, anticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



FINALE DA TRE PUNTI – Torino-Atalanta 1-2 nell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. A fari spenti c’è anche l’Atalanta nella corsa Champions League, con la seconda pesantissima vittoria in cinque giorni. Al 34′ l’ex Davide Zappacosta parte in progressione dopo una palla persa a centrocampo, supera Valentino Lazaro e quasi dalla linea di fondo sorprende Vanja Milinkovic-Savic posizionato malissimo. Dopo l’intervallo Ivan Juric mette Nikola Vlasic: sua la prima vera occasione del Torino al 51′, un tiro parato con qualche difficoltà da Marco Sportiello. Il portiere dell’Atalanta al 75′ fa un miracolo su tentativo da fuori di Aleksej Miranchuk deviato, ma Antonio Sanabria è bravo a segnare sulla ribattuta. Il paraguayano va così in doppia cifra. L’Atalanta però non si accontenta, suona la carica Éderson che impegna Milinkovic-Savic. Poi, a tre minuti dal 90′, Duvan Zapata riceve palla da sinistra, va via a Perr Schuurs mettendolo a sedere e con un destro potente trova il nuovo vantaggio. È solo il secondo gol stagionale per il colombiano in ventiquattro presenze, ma pesantissimo.

Video con gli highlights di Torino-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.