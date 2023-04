VIDEO – Spezia-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Salernitana, match della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



UN PUNTO A TESTA – Spezia-Salernitana 1-1 nella ventottesima giornata di Serie A. Pareggio per la Salernitana a cinque giorni dalla partita contro l’Inter prima di Pasqua. Dopo dieci minuti deviazione di Antonio Candreva e deve salvare di testa nell’area piccola Mattia Caldara per negare lo 0-1 a Krzysztof Piatek. Fa però un grosso danno il difensore dello Spezia al 43′, quando su palla dentro che lui stesso lascia sfilare va ad anticipare proprio Piatek e fa autogol da solo. Nel recupero del primo tempo traversa di testa di Piatek su calcio d’angolo. È un errore anche quello che vale il pareggio, sbaglia il controllo Lorenzo Pirola e ne approfitta Eldor Shomurodov per il bel pallonetto dell’1-1. Primo gol dell’uzbeko con la maglia dello Spezia, arrivato a gennaio dalla Roma. Potrebbe passare avanti la squadra di casa con Daniel Maldini, traversa su punizione, e Albin Ekdal, palo su incursione centrale. La Salernitana regge ed entrambe guadagnano un punto sul Verona terzultimo.

Video con gli highlights di Spezia-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.