VIDEO – Spezia-Milan 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Milan, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



RILANCIO SALVEZZA – Spezia-Milan 2-0 nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Lo Spezia non vinceva dal 10 marzo, 2-1 all’Inter. Dopo oltre due mesi di nulla riprende la marcia per tenere la categoria il Milan, o meglio il turnover voluto da Stefano Pioli per la Champions League. Sei minuti e mezzo per una discesa di Sandro Tonali, dai venti metri destro rasoterra sul palo. Poco dopo Bartlomiej Dragowski deve invece intervenire, per negare lo 0-1 a un tiro potente di Theo Hernandez. Per metà primo tempo molto meglio il Milan, poi emerge lo Spezia che spreca con Kelvin Amian (di testa fuori). Da lì la partita cambia, coi liguri che prendono campo e anche fiducia pur senza creare granché. A inizio ripresa è Mehdi Bourabia a liberarsi per la conclusione, palla alta non di poco. Sono diverse le opportunità per lo Spezia, che sfonda da più parti ma senza riuscire a trovare la giocata vincente. Almeno fino al 75’, quando su angolo da sinistra ancora Amian di testa colpisce il palo e sulla carambola Przemyslaw Wisniewski segna da due passi. A cinque minuti e mezzo dal 90’ spettacolare punizione dell’ex Primavera Inter Salvatore Esposito, barriera scavalcata e raddoppio dello Spezia che chiude i conti. Milan a -5 dall’Inter.

Video con gli highlights di Spezia-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.