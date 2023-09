VIDEO – Sassuolo-Verona 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Verona, anticipo della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



SBLOCCATI – Sassuolo-Verona 3-1 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Primi gol e primi punti per il Sassuolo, che ritrova il suo capitano Domenico Berardi (doppietta) e lascia lo zero dalla classifica. Dopo una prima occasione mancata, un controcross di Jeremy Toljan pesca a centro area Andrea Pinamonti che apre il conto all’11’. A inizio ripresa bella giocata di Matheus Henrique, ma il suo tocco sotto è di poco a lato. Dal possibile 2-0 si passa al pareggio del Verona, al 56′ cross di Cyril Ngonge che non trova nessuno ma inganna lo stesso Andrea Consigli e finisce in rete. Ci pensa però Berardi a rilanciare il Sassuolo, ritrovando il vantaggio al 63′ con un sinistro leggermente deviato su filtrante di Armand Laurienté. Lo stesso Berardi si procura il rigore del tris, per fallo di Josh Doig a fermare l’avversario lanciato a rete, e lo trasforma al 73′. Per il Verona primo stop dopo tre vittorie fra campionato e coppa.

Video con gli highlights di Sassuolo-Verona dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.