VIDEO – Sassuolo-Spezia 5-4 DTR (0-0), Coppa Italia: gol e highlights della partita

Sassuolo-Spezia, altro match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024, è finita con il risultato di 5-4 per la squadra di casa dopo i calci di rigore: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

CALCI DI RIGORE – Il Sassuolo vince contro lo Spezia ai sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Nel match delle 18:00 al Mapei Stadium gli emiliani rischiano, finiscono ai calci di rigore ma superano l’ostacolo grazie ad un errore avversario. Ampio turnover per la squadra di Alessio Dionisi, che dà spazio a giocatori come Filippo Missori, Cristian Volpato e Samuele Mulattieri. Il calciatore acquistato dall’Inter dentro l’operazione Davide Frattesi ha iniziato dal primo ed è rimasto nel rettangolo di gioco per 99 minuti. L’allenatore emiliano ha deciso poi di sostituirlo per Andrea Pinamonti, un altro ex nerazzurro. Tante difficoltà per il Sassuolo nel match contro lo Spezia, che regge fino alla fine senza Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 in prestito dall’Inter non è nemmeno entrato nella partita odierna dopo i 62 minuti con il Cosenza nella gara di Serie B. 120 giri di orologio, poi i calci di rigore. Dal dischetto l’unico errore è quello di Luca Moro dello Spezia, per il Sassuolo segnano tutti i cinque calciatori scelti da Dionisi. I neroverdi affronteranno agli ottavi di finale della competizione l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La partita ci sarà il prossimo 6 dicembre alle ore 18 al Gewiss Stadium.

Video con gli highlights di Sassuolo-Spezia dal canale ufficiale Youtube della Lega Serie A.