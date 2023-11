VIDEO – Sassuolo-Salernitana 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Salernitana, anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIMONTA A METÀ – Sassuolo-Salernitana 2-2 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Il Sassuolo da quando ha battuto l’Inter non ha più vinto: ha sempre alternato sconfitta e pareggio. Dopo cinque minuti la Salernitana si illude, con lancio di Lassana Coulibaly nello spazio per Chukwubuikem Ikwuemesi che lanciato in profondità solo davanti ad Andrea Consigli segna il suo primo gol in Serie A. Al 17′ altro filtrante, stavolta sul centro-destra, per Boulaye Dia la cui conclusione sotto la traversa vale il raddoppio. È Kristian Thorstvedt a far suonare la sveglia per il Sassuolo, inserendosi al 36′ su sponda di Grégoire Defrel per accorciare toccando nell’area piccola. Molto indecisa la difesa della Salernitana nella circostanza, poi graziata un minuto dopo da un gran tiro di Andrea Pinamonti sul palo. Thorstvedt al 52′ completa la rimonta, sfruttando un cross da sinistra per inserirsi a rimorchio e calciare un rigore in movimento. Nel finale Guillermo Ochoa salva su Domenico Berardi, dopo una girata di Samuele Mulattieri sul palo. Salernitana ancora senza vittorie in campionato.

Video con gli highlights di Sassuolo-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.