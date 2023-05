VIDEO – Sassuolo-Monza 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Monza, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



SFONDATA QUOTA CINQUANTA – Sassuolo-Monza 1-2 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Stagione d’esordio nel massimo campionato da ricordare per il Monza, che prosegue la sua scalata e sale ottavo a 52 punti. Il Sassuolo pensa di aver ottenuto un rigore per mani di Stefano Sensi in area su tiro di Domenico Berardi, ma il VAR lo revoca per fuorigioco precedente. A un passo dall’intervallo altro tocco di mano in area, stavolta di Armando Izzo, e al monitor l’arbitro indica il dischetto. Calcia Domenico Berardi, fa 1-0 al sesto minuto di recupero. All’ora di gioco il Monza pareggia, con cross dalla destra di Dany Mota leggermente deviato per la conclusione vincente di Patrick Ciurria. Otto minuti dopo un fallo evitabile di Ruan Tressoldi, già disastroso sabato scorso con l’Inter, su Dany Mota gli vale il secondo giallo. Altro rigore tolto al VAR, per un presunto fallo di mano di Gian Marco Ferrari smentito dalle immagini. Ma il Monza la vince lo stesso: al 93’ Matteo Pessina va via bene in area e mette in rete.

Video con gli highlights di Sassuolo-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.