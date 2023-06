VIDEO – Sassuolo-Fiorentina 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Fiorentina, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



FINALE IN CRESCENDO – Sassuolo-Fiorentina 1-3 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. In attesa di giocarsi l’UEFA Europa Conference League mercoledì prossimo a Praga col West Ham, la Fiorentina chiude il campionato vincendo. Col Sassuolo succede tutto nella ripresa, con un errore di Alessandro Russo su cross da sinistra a favorire Arthur Cabral dopo appena cinquantotto secondi. Un fallo di mano proprio di Cabral, a metà ripresa, porta a un rigore per i neroverdi assegnato col VAR. Trasforma, infallibile, Domenico Berardi al 71’. È poi un subentrato, Riccardo Saponara, a trovare lo splendido nuovo e definitivo vantaggio della Fiorentina, al 79’ con un destro a giro dal limite. Subito dopo l’impresentabile Ruan Tressoldi, uno dei peggiori difensori del campionato per rendimento, prende il secondo rosso in poche settimane per un fallo su Nicolas Gonzalez da già ammonito. E proprio quest’ultimo chiude i conti per i viola all’83’, di testa da due passi su cross dalla sinistra. Nel finale il Sassuolo chiude in nove, rosso diretto a Rogério. Fiorentina ottava in attesa del Torino.

Video con gli highlights di Sassuolo-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.