VIDEO – Sassuolo-Bologna 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Bologna, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



GRAN GOL PER IL PARI – Sassuolo-Bologna 1-1 nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Il derby emiliano fra Sassuolo e Bologna finisce in parità. Succede tutto nel primo tempo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, coi padroni di casa a battere il primo colpo. Lo fa Domenico Berardi, che al quarto d’ora entra in area da destra e col piede meno preferito fulmina Lukasz Skorupski sul suo palo. Al 39′ Matheus Henrique ha la palla del 2-0, ma calcia debole da ottima posizione e Skorupski stavolta para facilmente. Dal possibile raddoppio si va al pari del Bologna in tre minuti, con un capolavoro di Nicolas Dominguez: controllo e grandissimo destro all’incrocio, imprendibile per Andrea Consigli. Nella ripresa non succede praticamente nulla, con le due squadre che si accontentano. Alessio Dionisi prova a cambiare qualcosa con Armand Laurienté, lasciato inizialmente in panchina dopo alcune prestazioni non ai suoi standard. Il francese all’89’ ha una buona opportunità su punizione, fa partire un tiro-cross da sinistra di poco a lato senza che qualcuno la tocchi.

Video con gli highlights di Sassuolo-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.