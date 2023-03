VIDEO – Sampdoria-Verona 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Verona, anticipo mattutino della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SBLOCCATI – Sampdoria-Verona 3-1 nell’anticipo mattutino della ventisettesima giornata di Serie A. Al 19 marzo arriva la prima vittoria in casa per la Sampdoria, che prova a non mollare nella corsa salvezza. L’ex Bruno Amione di testa prende il palo al 23′, su calcio d’angolo dalla destra. Non è però un problema per i blucerchiati, perché dal corner seguente mischia in area e il rimpallo favorisce Manolo Gabbiadini per il sinistro vincente. Risposta del Verona con Darko Lazovic, dal fondo supera Martin Turk ma salva sulla linea Bram Nuytinck. Gabbiadini fa doppietta al 35′, con uno splendido sinistro dai venti metri che Lorenzo Montipò può solo sfiorare. A inizio ripresa palo di Jayden Braaf, su un destro da poco fuori area, poi due gol annullati in neanche tre minuti ad Adolfo Gaich col VAR per fuorigioco. Dopo tante occasioni il Verona riesce a segnare all’88’, con deviazione di Marco Davide Faraoni nell’area piccola su spizzata di Pawel Dawidowicz. Ma al 98′ la Sampdoria chiude i conti con cross di Jesé Rodriguez e inserimento vincente di Alessandro Zanoli.

Video con gli highlights di Sampdoria-Verona dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.