VIDEO – Sampdoria-Spezia 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Spezia, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



DERBY SALVEZZA – Sampdoria-Spezia 1-1 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Non certo il risultato che si augurava lo Spezia, ma dal derby ligure la squadra di Leonardo Semplici riesce a ricacciare indietro il Verona che è a -1. Inizio sprint degli ospiti, con Nicola Ravaglia che deve salvare su M’Bala Nzola dopo appena tredici secondi. A segnare per prima è però la Sampdoria, al 23′ con corner per la testa di Bruno Amione che Jeroen Zoet (sostituito di Bartlomiej Dragowski infortunatosi nel riscaldamento) tocca ma la carambola su Mehdi Bourabia vale lo stesso l’1-0. Poco dopo Sam Lammers in mischia calcia e Salvatore Esposito salva nell’area piccola. Al 59′ cross di Simone Bastoni, a centro area di testa va Daniele Verde pareggia. Poco dopo lo stesso Verde raccoglie un tiro-cross e Bastoni non ci arriva di poco. Ravaglia, invece, a metà ripresa salva su punizione di Esposito deviata. Tante occasioni soprattutto per lo Spezia, ma l’1-1 non cambia più: blucerchiati comunque quasi spacciati.

Video con gli highlights di Sampdoria-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.