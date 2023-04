VIDEO – Sampdoria-Cremonese 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Cremonese, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ULTIMO SECONDO FATALE – Sampdoria-Cremonese 2-3 nella ventinovesima giornata di Serie A. La Cremonese vince al 95′ e trova il suo primo successo esterno: nel massimo campionato non le succedeva da ventisette anni. Il vantaggio iniziale è però della Sampdoria, al 16′ con un cross di Tommaso Augello messo in rete di testa da Mehdi Léris. Un errore di valutazione di Nicola Ravaglia vale l’1-1, con la deviazione di controbalzo di Paolo Ghiglione a fregare il terzo portiere blucerchiato. Ancora Augello da sinistra e ancora gol della Sampdoria, al 66′ con un traversone messo dentro pure qui di testa dalla bella girata di Sam Lammers. La Cremonese, pur spacciata in classifica, si rilancia all’85’ pareggiando con una deviazione nell’area piccola di Luka Lochoshvili. E al 95′ su un errore di Nicola Murru e Bruno Amione va via Felix Afena-Gyan che colpisce il palo, ma sulla ribattuta arriva Leonardo Sernicola per il gran sinistro all’angolino: clamoroso 2-3. Entrambe a dieci punti dalla salvezza, per la Sampdoria è probabilmente l’anticamera della retrocessione.

Video con gli highlights di Sampdoria-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.