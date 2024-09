VIDEO – Roma-Venezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Venezia, partita della sesta giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.

RIMONTA E VITTORIA – Roma-Venezia 2-1 nella partita della sesta giornata di Serie A. All’Olimpico il clima è caldo come sempre, con i tifosi giallorossi che chiedono ulteriori conferme in campo al nuovo tecnico Juric. L’impatto sul match, però, non è dei migliori. I padroni di casa, pur avendo il pallino del gioco, non riesco mai ad impensierire davvero, al contrario invece della squadra ospite. Ed è proprio il Venezia, infatti, a passare in vantaggio al 44′ con Pohjanpalo, che raccoglie e butta in rete il pallone di Busio che aveva colpito il palo. Alla ripresa non mancano i fischi dell’Olimpico per la Roma, che ha bisogno di una scossa per riprendere in mano la partita. Riesce nell’obiettivo, proprio con uno degli uomini più al centro delle critiche nelle ultime settimane. È, infatti, Cristante al 74′ a pareggiare i conti con una conclusione dalla distanza. A svoltare la sfida, però, è la sorpresa Pisilli. Il giovane, subentrato dalla panchina nel corso del secondo tempo, all’83’ trova la rete della vittoria. Il gol arriva di testa, dagli sviluppi di calcio d’angolo. Così, attraverso una rimonta maturata tutta nella seconda frazione di gioco, la Roma trova la vittoria e i tre punti.

ROMA-VENEZIA 2-1 − GLI HIGHLIGHTS

Video di Roma-Venezia ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.