VIDEO – Roma-Spezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Spezia, match della trentottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



RIGORE DECISIVO – Roma-Spezia 2-1 nella trentottesima giornata di Serie A. La Roma si prende all’inizio del recupero dell’ultima giornata il posto in Europa League, dopo la sconfitta in finale col Siviglia. Lo Spezia, costretto a fare meglio del Verona per salvarsi, parte forte e al 6′ è avanti: tiro-cross di Mehdi Bourabia che diventa buono per la deviazione ravvicinata di Dimitris Nikolaou. Strada in salita per i giallorossi, privi anche di José Mourinho in panchina squalificato. Ma al 43′ un cross da sinistra di Nicola Zalewski per Edoardo Bove non è toccato da nessuno e inganna comunque Jeroen Zoet, 1-1. Nella ripresa la Roma le prova tutte per trovare il vantaggio, sapendo che nel frattempo la Juventus è passata avanti a Udine. Entra anche Tammy Abraham, che però si procura un infortunio piuttosto grave al ginocchio. Ma proprio allo scadere Stephan El Shaarawy appena entrato in area cade a contatto con Kelvin Amian, per l’arbitro è rigore e secondo giallo del difensore ospite. Dal dischetto il pallone lo calcia Paulo Dybala, la sua battuta è vincente e al 91′ arriva il 2-1. Servono ben quattordici minuti di recupero, ma poi la Roma può festeggiare. E lo Spezia, che aveva avuto un’occasionissima non sfruttata da Szymon Zurkowski, avrà l’appendice dello spareggio.

Video con gli highlights di Roma-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.