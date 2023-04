VIDEO – Roma-Sampdoria 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Sampdoria, posticipo pomeridiano della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



DILAGA IN SUPERIORITÀ NUMERICA – Roma-Sampdoria 3-0 nel posticipo pomeridiano della ventottesima giornata di Serie A. La Roma aggancia l’Inter anche se formalmente resta fuori dalla zona Champions League per una peggior differenza reti. Georginio Wijnaldum al 36′ va a un passo dal gol, con una conclusione che termina sul palo. La Sampdoria regge per tutto il primo tempo come può, anche grazie alle parate del terzo portiere Nicola Ravaglia. Il problema è che al 52′ Jeison Murillo commette fallo su Tammy Abraham già ammonito e lascia i suoi in dieci fra le proteste. Passano cinque minuti e la Roma va avanti, con un colpo di testa di Georginio Wijnaldum su cross da sinistra. Lo stesso Wijnaldum nel finale si procura un rigore (fallo di Ravaglia) che Paulo Dybala trasforma facilmente all’88’. La Sampdoria non c’è più e Stephan El Shaarawy nel quarto di cinque minuti di recupero con un bel destro piazzato fa 3-0.

Video con gli highlights di Roma-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.