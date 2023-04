VIDEO – Roma-Milan 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Milan, anticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



TUTTO NEL RECUPERO – Roma-Milan 1-1 nell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Per novantatré minuti non succede nulla, poi botta e risposta che non lancia nessuna nella corsa Champions League. La Roma perde nel primo tempo Marash Kumbulla, per un infortunio che José Mourinho ha annunciato essere grave (vedi articolo). Al 33′ Gianluca Mancini va via sulla sinistra, dal fondo tocca arretrato per Lorenzo Pellegrini che prende in pieno il suo compagno Tammy Abraham salvando il Milan. Lo 0-0 sembra scritto, poi al 93′ il subentrato Charles De Ketelaere perde malamente palla a centrocampo, discesa di Mehmet Zeki Çelik e tocco al centro per Abraham che controlla e mette in rete. È il gol che sembra certificare la zona Champions League della Roma, con esultanza sfrenata di chi fin lì era stato fra i peggiori. Ma al 97′, sul recupero aumentato per i festeggiamenti, Rafael Leao crossa e trova sul secondo palo Alexis Saelemaekers, con Rui Patricio impacciato. È il gol dell’1-1, che tiene il Milan a pari punti e senza lo scontro diretto a sfavore.

Video con gli highlights di Roma-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.