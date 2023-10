VIDEO – Roma-Frosinone 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Frosinone, posticipo della settima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



IL RILANCIO – Roma-Frosinone 2-0 nel posticipo della settima giornata di Serie A. A tre giorni dalla bruttissima sconfitta contro il Genoa (4-1) la Roma si rilancia. Il Frosinone sfiora due volte il vantaggio, in particolare al 18′ quando Marvin Cuni anticipa Rui Patricio ma si defila e calcia sull’esterno della rete a porta vuota. Così paga tre minuti dopo, quando su palla giocata centrale per Romelu Lukaku l’ex Inter si libera e di sinistro sblocca il risultato. Ancora Cuni al 26′, tocco in verticale e conclusione a un passo dall’incrocio. A metà ripresa filtrante di Matias Soulé per Luca Mazzitelli, cross interessantissimo e nessuno riesce ad arrivare. Paulo Dybala, già autore dell’assist per l’1-0, all’83’ batte una punizione da sinistra sul secondo palo, dove irrompe Lorenzo Pellegrini e di destro raddoppia. Il capitano della Roma stava per uscire, invece resta in campo e chiude i conti regalando un sorriso a José Mourinho dopo un momento buio.

Video con gli highlights di Roma-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.